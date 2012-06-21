Епідемія коронавирусу в Китаї продовжує набирати обертів. Відомо, що на 9 лютого кількість загиблих від нового типу пневмонії досягла 811 осіб, тоді як заражено понад 37 тисяч осіб. У зв'язку з цим вчені спрогнозували, скільки часу буде потрібно для розробки і створення вакцини від 2019 nCoV.
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За словами професора Пенсільванського університету, голови Центру динаміки інфекційних захворювань Елізабет МакГроу, на створення нової вакцини може піти більше часу, ніж протікає нинішня епідемія. Однак вона зазначила, що це піде на користь наступним спалахам епідемії.
«Малоймовірно, що вакцина буде доступна під час нинішнього спалаху, оскільки її розробка, ймовірно, зажадає в кращому випадку декількох років, але буде корисно мати її готовою для майбутніх спалахів», –- поділилася МакГроу.
Крім того, експерт також зазначила, що незважаючи на відсутність вакцини від коронавирусу, як аналог може підійти вакцина проти SARS. Так, за її словами, вона зможе протидіяти коронавірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»