Вчені з США виявили в крові людини сотні речовин, концентрація яких може змінюватися з віком. З’ясувалося, що ці маркери можна розділити на чотири групи. Більше того, розділити на чотири групи можна і людей, в залежності від того, які саме маркери змінювалися у них з віком.
Вчені вирішили з'ясувати, чи можна відстежити загальну для всіх людей тенденцію старіння за складом крові. Дослідники зі Стенфордського університету вивчали групу піддослідних, частина з яких була здорова, а частина була з початковою стадією діабету. Протягом чотирьох років ці люди здавали аналізи крові. Вчені ж шукали в них біомаркери, пов'язані з віковими змінами людини.
Спочатку дослідники знайшли 184 таких біологічних маркерів. Але з’ясувалося, що концентрації певних речовин змінюються у людей не однаково. Деякі закономірності виявилися при порівнянні здорових людей з пацієнтами з початковою стадією діабету, однак вони не описували повної картини.
У результаті вчені вирішили, що траєкторія старіння у людей визначається здебільшого внутрішніми факторами. Тоді вони зібрали 608 маркерів і розділили їх на чотири групи в залежності від фізіологічних процесів, з якими вони пов'язані: імунітет, обмін речовин, порушення роботи нирок і печінки.
У кожного випробуваного з віком було видно зміни як мінімум в одній з цих груп маркерів. Навіщо взагалі ділити людей за типами старіння? Щоб в подальшому краще прогнозувати погіршення їх здоров'я або підбирати лікування від старості, кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»