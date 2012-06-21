У двох метеоритах, один з яких впав у Марокко, а другий – в Австралії, вдалося знайти вуглевод рибозу, що є «родичкою» цукру. Як відомо, рибоза входить до складу РНК, утворюючи остову молекули.
У статті в PNAS йдеться, що метеоритнарибоза утворилася саме в космосі – про це вказує підвищена концентрація ізотопу 13С, якого буває багато саме в космічній органіці.
Щоб рибоза виникла в космічних умовах потрібні вода, аміак, метанол і ультрафіолетові промені. (Схожі експерименти цілком успішно проводили і для дезоксирибози, яка входить до складу ДНК.) Взагалі в космосі літає досить багато органічних молекул – наприклад, відомо що на кометі Лавджоя є спирт і деякі вуглеводи, але саме рибозу на позаземних об'єктах досі не знаходили.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»