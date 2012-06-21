Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Кам'яний наконечник списа, який був виявлений вченими в німецькій печері Хохле Фельс, належав неандертальцям. Унікальний артефакт, якому 65 тисяч років, вивчили фахівці Тюбінгенського університету.

Вчені підтвердили, що виявлений у печері наконечник був елементом списа, який застосовували для полювання на велику дичину. Як пояснив професор Ніколас Конард, відкриття було вивчено з застосуванням найсучасніших методів аналізу.



«Вік знахідки – не менше 65 000 років. Артефакт довжиною у сім з половиною сантиметрів важить менше тридцяти грам. Ми зробили докладне мікроскопічне дослідження вістря, яке дозволило встановити характер пошкоджень. Судячи з усього, цей предмет дійсно використовували як наконечник списа», – зазначив Конард, додавши, що спис встромляли у тварину, а не кидали.



«Артефакт дозволяє уточнити рівень розвитку неандертальців 65 000 років тому. Наприклад, на підставі того факту, що для кріплення вістря до древка списа використовувався складний клей на основі рослинного походження. А в якості елементів кріплення застосовувалися рослинні волокна і смужки зі шкіри», – додав Ніколас Конард, уточнивши, що неандертальці викинули кам'яне вістря списа, коли зламався його ріжучий край.