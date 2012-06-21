Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені, які вивчають льодовики, виявили віруси віком майже 15 000 років в двох зразках льоду, взятих з Тибетського плато в Китаї. Більшість з цих вірусів, які вижили, бо залишалися замороженими, не схожі ні на жодні віруси, внесені в каталог на сьогоднішній день. Результати дослідження опубліковано в журналі Microbiome.

Вчені відзначають, що це відкриття може дозволити їм зрозуміти, як віруси еволюціонували протягом століть. Вони пояснюють, що ці льодовики утворювалися поступово і разом з пилом в лід потрапило безліч вірусів. При цьому льодовики в західному Китаї поки що вивчені погано, тому зараз є можливість отримати інформацію для вивчення навколишнього середовища минулого, невід'ємною частиною якого є віруси.

Дослідники проаналізували керни льоду, взяті в 2015 році з крижаної шапки з Тибетського плато в західному Китаї. Керни збирають на великих висотах, так, зокрема, вершина, де утворився цей лід, знаходиться на висоті майже 7 кілометрів над рівнем моря. Крижані ядра містять шари льоду, які накопичуються рік за роком, утримуючи в пастці все, що було в атмосфері навколо них під час замерзання кожного шару. Ці шари створюють свого роду тимчасову шкалу, яку вчені використовували, щоб більше дізнатися про зміну клімату, мікроби, віруси і гази протягом всієї історії.

Використовуючи поєднання традиційних і нових методів датування, дослідники визначили, що вік льоду становить майже 15 000 років. Проаналізувавши лід, вони виявили генетичні коди 33 вірусів. Чотири з цих вірусів вже ідентифіковані науковим співтовариством. Але принаймні 28 з решти – нові. Причому близько половини з них вижили, вмерзнувши в лід.

Вчені відзначають, що ці віруси могли цілком успішно процвітати в екстремальних умовах завдяки особливим сигнатурам генів. Причому новий метод, розроблений для цих сигнатур може допомогти вченим знайти генетичні послідовності в інших екстремальних крижаних умовах, наприклад, на Марсі чи Місяці.

Віруси не мають загального універсального гена, тому присвоєння імені нового вірусу і спроба з'ясувати, яке місце він займає серед відомих вірусів, матиме кілька етапів. Щоб порівняти непізнані віруси з відомими вірусами, вчені застосовують набори генів відомих вірусів, які вже занесені в наукові бази даних.

Ці порівняння баз показали, що ті чотири ідентифіковані віруси належали до сімейств вірусів, які зазвичай заражають бактерії. Що ж стосується інших, то їх ще потрібно вивчити і класифікувати. Також вчені відзначили, що концентрація вірусів у льодовому керні виявилася набагато нижчою, ніж в океанах або ґрунті.