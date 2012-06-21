Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Птахи, що існують сьогодні, не вміють літати відразу після народження, тому змушені залишатися під батьківською опікою протягом якогось часу. Але стародавні птерозаври могли літати майже відразу після появи на світ – на це вказав аналіз кісток крил вимерлих істот.



Птерозаври були першими хребетними тваринами, які освоїли політ. Істоти, які представляли собою щось середнє між птахами і ящурами, досягали колосальних розмірів – розмах крил деяких видів птерозаврів становив п'ятнадцять метрів. При цьому, вони могли літати практично відразу після народження.



Палеонтологи, групу яких очолив Даррен Нейш з Саутгемптонського університету (Великобританія), вивчили рештки новонароджених та дорослих птерозаврів Pterodaustro guinazui і Sinopterus dongi, а також їх ембріони. Вчені з'ясували, що у птерозаврі, які щойно з'явилися на світ, були досить міцні кістки, а їх м'язи дозволяли активно рухати крилами.



«Ми звернули особливу увагу на плечову кістку, на яку лягає серйозне навантаження під час польоту. У новонароджених птерозаврів вона вже була добре розвинена (навіть краще, ніж у дорослих), що вказує на те, що вони відразу ж могли літати, на відміну від сучасних птахів (виняток – екзотичні малео з індонезійського острова Сулавесі)», – говорить Нейш.