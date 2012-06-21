Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі порівняли біологічний і хронологічний вік мозку у чоловіків і жінок від 20 до 83 років. Біологічний вік оцінювали за допомогою позитронно-емісійної спектроскопії, яка показує зміни кисню і глюкози в різних ділянках мозку. За цими змінами можна визначити активність обміну речовин, а за обміном речовин – вік.
З’ясувалося, що в обміні речовин жіночий мозок на 3,8 років молодший за жінку, а чоловічий – на 2,4 роки старший за чоловіка. До речі, жіночий мозок був молодший чоловічого навіть у тих учасників експерименту, яким було трохи більше двадцяти, йдеться в статті в PNAS. Це не означає, що чоловічий мозок з юності починає швидше старіти: зазор в біологічному віці залишається постійним все життя. Очевидно, така різниця пов'язана з різним гормональним фоном, від якого залежить і характер метаболізму в нервовій системі. Можливо, це пояснює, чому жінки в старості демонструють кращі когнітивні здібності, ніж чоловіки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»