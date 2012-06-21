Масу і протяжність нашої галактики Чумацький Шлях вдалося з'ясувати вченим з космічних агентств NASA і Європейського космічного агентства. Про це повідомила Daily Mail.
Астрономи, використовуючи дані космічних телескопів Hubble і Gaia, вирахували, що маса об'єктів в галактиці приблизно дорівнює масі 1,5 трильйона зірок розміром з Сонце, а протяжність Чумацького Шляху складає близько 256 тисяч світлових років.
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«За допомогою більш ранніх вимірювань вдалося з'ясувати швидкість, з якою зоряне скупчення наближається або віддаляється від Землі. Тепер вдалося розрахувати загальну швидкість і, як наслідок, масу галактики», – повідомив Він Еванс з Кембриджського університету.
Досі передбачалося, що Чумацький Шлях має протяжність всього 100 тисяч світлових років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»