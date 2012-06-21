За допомогою субатомної частки під назвою мюон вчені в Індії зафіксували найсильнішу грозу будь-коли зареєстровану в історії. Дослідники використовували телескоп GRAPES-3 для вимірювання мюонів, схожих на електрони частинок, але більш важких. Зокрема, гамма-астрономія на мюони телескопу PeV EnergieS Phase-3 (GRAPES-3) вимірює частки високої енергії з космосу, які також відомі як космічні промені.
В середньому надходить інформація про збір двох з половиною мільйонів мюонів в хвилину, які розміщені на сітці 13 на 13 по всьому небу. Але під час грози кількість одержуваних мюонів різко змінюється. Дослідники GRAPES-3 додатково спостерігали за змінами електричного поля і розробили метод, що дозволяє перетворити ці флуктуації мюонів в вимірювання напруги штормів. Цей мега вимір може допомогти пояснити важливу таємницю.
Супутники вимірювали земні гамма-промені або спалахи гамма-променів. Передбачається, що шторми викликають їх, але не було зареєстровано досить сильних гроз, щоб генерувати гамма-промені, які спостерігаються в експериментах, подібних супутнику AGILE. Але 1,3 мільярда вольт, безумовно, є найсильнішою зареєстрованою потужністю. Це в десять разів перевершує попередній результат, оприлюднений 2004 року.
Якщо модель вимірювання точна, це буде найбільша напруга, будь-коли зафіксована у грозовій хмарі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»