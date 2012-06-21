Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені впевнені, що порожнім місцем, де відсутнє будь-яке життя, є суха пустеля поруч з льодовиком Шеклтона в Антарктиді. Про це повідомляє видання Science News.

Мікробіологи на чолі з доктором біології Ноєм Фірером виявили, що саме ця місцевість на Землі ніяк незаселена.

Знайдено три фактори, які не дають влаштуватися навіть відомим своєю витривалістю мікроорганізмам. До них відносяться сильний холод, просолене повітря, а також сухість.

За думці експертів, ці фактори остаточно обмежують шанси на зародження життя в подібних умовах.

З льодовика дослідники взяли 200 зразків ґрунту. За підсумками аналізу, слідів присутності найпростіших виявити так і не вдалося.

«Ми не стверджуємо, що виявили стерильний ґрунт. Але те, що ми не виявили там присутності мікроорганізмів, свідчить, що це саме та межа їх активності », – зазначив автор роботи.