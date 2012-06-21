Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вивчення відомостей, отриманих за допомогою орбітального апарату NASA ICESat, показало, що коливання висоти льодовикового шару на заході Антарктиди залежать від руху води під льодом. Вчені виявили під льодовиками два нових озера з талою водою, повідомляє Geophysical Research Letters.

За словами гляціолога Метью Зігфріда з Гірської школи Колорадо, який очолив нове дослідження, вода стікає по сполученій мережі озер під льодовиками, після чого потрапляє в Південний океан. Озера, при цьому, наповнюються і спустошуються по черзі. Встановити це допомогли дані з супутників ICESat-2, ICESat і CryoSat-2.

«Ми об'єднали дані, які охоплюють період з 2003-го по 2020-й рік, і отримали нові цінні відомості про підльодовикові озера Західної Антарктиди. Дослідження дозволило виявити приховані аномалії, які, судячи з усього, є підльодовиковими озерами», – зазначив Зігфрід , додавши, що нові підльодовикові водойми назвали підльодовиковим озером Нижній Конвей і підльодовиковим озером Нижнього Мерсера.

«Ці озера знаходяться поруч з уже відомими підльодовиковими водоймами, тобто, можна припустити, що їх просто не помітили в рамках першої місії ICESat. У будь-якому випадку, тепер у нас є більше відомостей, щоб зрозуміти, що саме відбувається з антарктичними льодами в умовах все більш інтенсивного глобального потепління», – пояснив учений.