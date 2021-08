Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Білок лактоферин може стати перспективним засобом проти COVID-19, з'ясували фахівці Мічиганського університету. Детальніше про це вони розповіли в статті в журналі Proceedings of the National Academy of Science.

Дослідники використовували культури людських клітин, які до і після зараження SARS-CoV-2 обробляли більш ніж 1400 ліками та окремими сполуками, а потім аналізували результати за допомогою нейромереж. Так їм вдалося виявити 17 потенційних кандидатів у засоби проти COVID-19. Сім з них, включаючи вже схвалений для застосування ремдесівір (англ. Remdesivir; код розробки GS-5734), вже розглядалися в цій якості в інших подібних дослідженнях.

Вчені протестували ці сполуки на різних типах клітин, включаючи клітини легенів людини, щоб зімітувати зараження SARS-CoV-2 у дихальних шляхах. Дев'ять з них показали противірусну активність. Краще за всіх із завданням впорався лактоферин, білок, що міститься в грудному молоці, який також продається в якості харчової добавки, отриманої з коров'ячого молока.

Лактоферин – один з компонентів імунної системи організму, відіграє роль в роботі неспецифічного гуморального імунітету, регулює функції імунокомпетентних клітин. Раніше вже було встановлено, що він здатний зв'язувати антигени вірусної природи, в тому числі лактоферин виявився ефективний проти цитомегаловірусу, ВІЛ та інших патогенів – правда, переважно в лабораторних умовах.

Розробка нових препаратів може затягнутися на довгі роки, відзначають дослідники, тому пошук ефективних препаратів серед вже існуючих – вигідна стратегія, підкреслюють дослідники. Найближчим часом команда має намір перевірити, чи буде лактоферин ефективний у реальних умовах при лікуванні пацієнтів з SARS-CoV-2. Також слід з'ясувати, наскільки він здатний протистояти дельта-штаму SARS-CoV-2.