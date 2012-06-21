Нова концепція виробництва продуктів харчування, створена міжнародною групою вчених, дозволить нагодувати стрімко зростаюче людство, не знищивши при цьому природне середовище. Для того, щоб нагодувати весь світ і не перетворити планету в неживу пустелю, потрібно правильно використовувати наявні ресурси, кажуть вчені.
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Населення Землі досягне десятимільярдної позначки приблизно до кінця нинішнього сторіччя, тому вчені все частіше замислюються про те, як прогодувати таку величезну кількість людей. Традиційні технології, які є в розпорядженні сільського господарства, швидко старіють і перестають відповідати вимогам нового часу, тому ведеться активний пошук нових рішень.
«Якщо нарощувати обсяги сільського господарства традиційними методами, що ми (людство) і робимо, то така практика дуже швидко призведе до остаточної деградації планети. Відповідно, нам потрібні нові підходи, які зроблять сільське господарство більш дружнім до природи», – говорять представники міжнародного дослідницького проєкту, співробітники Берлінського університету імені Гумбольдта.
Для того, щоб нагодувати зростаюче людство і уберегти планету від деградації природних екосистем, доведеться скоротити площі сільськогосподарських земель, а також знизити обсяг використовуваних добрив. При цьому, потрібно буде створити такі умови, при яких зменшені по площі поля дозволять виробляти більше їжі. Це, як показує комп'ютерне моделювання, цілком реальне завдання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»