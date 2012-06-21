Перший експеримент з використанням технології «генних ножиць» CRISPR показав, що ДНК може відновлюватися в умовах вкрай низької гравітації, повідомляє Bucha.Life, посилаючись на портал Space.com.

У рамках експерименту ДНК дріжджів істотно пошкодили за допомогою CRISPR-технології, а через деякий час дослідники змогли спостерігати відновлення ланцюжка в первозданному вигляді. Результати мають важливе значення для науки, так як в умовах космосу крім нульової гравітації, шкоди органічним речовинам завдає ще і підвищена радіація. Вчені планують продовжити проєкт, розроблений студентами з Університету Міннесоти, і вивчити те, яким чином і наскільки ефективно ДНК відновлюється в таких складних умовах.

«Розуміння того, який тип відновлення призводить до найменшої кількості помилок, має важливе практичне значення. Наприклад, за допомогою цієї інформації ми зможемо визначити найкращі методики для відновлення особового складу космічних екіпажів і найкращі процедури відновлення їх здоров’я після опромінення», – заявила Сара Уоллес з Космічного центру Джонсона при NASA.