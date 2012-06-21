Жодна жива тварина на Землі не може створити таку велику напругу: вчені знайшли новий тип вугра, який генерує електричну напругу до 860 вольт.

Вчені виявили в Амазонії не один, як вважалося раніше, а три види електричних вугрів. Про це вони написали в журналі Nature Communications. Електричний вугор (Electrophorus electricus) понад два століття був єдиним досі відомим представником свого роду (Electrophorus).

Перший електричний вугор був описаний Карлом Ліннеєм ще 250 років тому, а з огляду на той факт, що цей вид живе в басейні Амазонки, вчені з Європи довгий час не мали можливості зайнятися їх повноцінним дослідженням. У зв'язку з цим вважалося, що в роді Electrophorus всього один вид.

Тепер група, очолювана С. Девідом де Сантана зі Смітсонівського інституту Вашингтона (США), використовуючи ДНК-тести, виявила два нових види електричних вугрів Electrophorus voltai і Electrophorus varii.

Electrophorus Voltai генерує електричну напругу до 860 вольт. Для порівняння: мережева напруга в Україні – 220 вольт.

Попередні дослідження показали, що тварини використовують складні технології і навіть нападають на наземних тварин.

Завдяки своєму плавнику вугрі можуть цілеспрямовано переміщатися у воді. Електричні вугрі використовують скачки напруги, щоб полювати і відбиватися від ворогів.

Різні типи вугрів не тільки генетично розрізняються, але і вибирають різні місця проживання. E. electricus зустрічається лише в північній частині нагір'я Гуаяни, тоді як E. voltai – у бразильському нагір'ї. Обидва живуть у чистих водах, які мають багато порогів. E. varii вважає за краще залишатися на рівнинах басейну Амазонки і добре себе почуває в каламутній, спокійній воді.

С. Девід де Сантана за останні шість років вивчив 107 зразків електричних вугрів з Бразилії, Французької Гвіани, Гайани і Сурінаму.

Дослідження показує, що в тропічних лісах Амазонки є багато секретів: «Якщо після 250 років наукових досліджень виявлено вугра довжиною до 2,5 метрів, чи можете ви уявити, що ще можна зустріти в цьому регіоні?», – каже де Сантана.

Понад 200 років тому відомий німецький натураліст Олександр фон Гумбольдт присвятив своє наукове життя вивченню вугрів. У березні 1800 року під час дослідницького візиту на Амазонку він спостерігав, як вугрі вистрибують з води і атакують потенційних нападників за допомогою стрибків напруги.

Де Сантана, який сам кілька разів отримав «подарунок» від вугра, розповідає, що електричний удар риби має високу напругу, але низький струм. Він є безпечним для життя людей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»