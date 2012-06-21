Вчені з Центру перспективних досліджень Хакубе при Кіотському університеті вважають, що птахи здатні подумки представляти певний образ хижака на основі попереджень інших видів пернатих. Попередні дослідження показали, що тварини, які мають спільних хижаків, можуть підслуховувати і відповідати на виклики один одного, що вказує на те, що вони можуть частково розуміти «мову» інших видів. Така здатність властива і різним видам птахів.
«У багатьох птахів є особливі сигнали тривоги, що попереджають інших про хижака», — пояснює провідний автор дослідження Сузукі. «Я вивчав, як специфічний крик маленької пташки — японська синиця Parus minor, викликає в їхній уяві візуальний образ хижака, зокрема змії».
Вчений також зазначив, що інша пташка — вугільна синиця або Periparus ater, теж часто наближалася до експериментальної зоні під час цих сигналів тривоги.
«Я задавався запитанням, чи «бачать» ці інші птахи уявне зображення «змій» з цих викликів. У той час як вони знаходяться в одній і тій же таксономічній групі, їх заклики сильно відрізняються».
Щоб продемонструвати це, Сузукі організував експеримент, щоб з'ясувати, чи можуть вугільні синиці передбачити і реагувати відповідним чином, навіть якщо вони ще не бачили уявного хижака. Лунали специфічні попереджувальні звуки тривоги японської синиці про наближення змії, палицю переміщали, щоб імітувати рух змії, що ковзає по землі або вгору по дереву.
«Лунали різні крики птахів, але тільки специфічні крики про наближення змії змусили вугільних синиць наблизитися і оглянути палицю», — каже Сузукі. «Крім того, коли палиця рухалася не так як змія, наприклад, в хиткому русі, жодна з птахів не наближалася, навіть коли звучали попереджувальні сигнали».
Ці результати показують, що птахи, ймовірно, візуалізують змію і реагують відповідним чином, коли вони чують попередження про наближення змії від інших видів птахів, що підтверджується візуальним підтвердженням. Таким чином, ця робота є першим доказом активності візуального пошуку, викликаного прослуховуванням тривожних викликів іншої тварини.
Сузукі має намір продовжити це дослідження, щоб додатково вивчити, як птахи пов'язують виклики іншого виду з хижаками, сподіваючись, в кінцевому рахунку, створити основу для нової моделі пташиної мови, яка може бути навіть застосована до людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»