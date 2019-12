Об’єм мозку в учасників експедиції в Антарктиді за 14 місяців істотно зменшився. До такого висновку прийшли німецькі вчені з Інстітуту розвитку людину Максa Планкa в Берліні. Результати їх дослідження опубліковані в журналі The New England Journal of Medicine.

Группa вчених під керівництвом Сімони Кюн вирішила з'ясувати, як тривала ізоляція впливає на людський мозок. Для експерименту були обрані учасники експедиції в Антарктиду.

Обрали дев'ять осіб (п'ятеро чоловіків і чотири жінки), які 14 місяців прожили на німецькій станції Ноймайєр-3. Вісім з них пройшли МРТ головного мозку до і після експедиції. Крім того, протягом поїздки всі учасники здавали кров і проходили тести на когнітивні здібності.

Вчені з'ясували, що за 14 місяців обсяг гіпокампа у полярників істотно зменшився. Найсильніше ці зміни торкнулися зубчастої звивини – вона стиснулася на 7,2%. Зменшення її розміру корелювало зі зниженням балів за тести, пов'язані з увагою і орієнтацією в просторі, але не вплинуло на інші когнітивні здібності, йдеться в повідомленні.

Крім цього в крові полярників стало менше нейротрофічного фактора мозку – білка, який відповідає за розподіл клітин у мозку. Його концентрації не повернулися до колишніх значень навіть після повернення з експедиції додому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»