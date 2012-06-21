Американським фахівцям вдалося встановити, як коронавірус впливає на легені в перші години після зараження. Дослідження проводили вчені з Національної лабораторії нових інфекцій і Бостонського університету, повідомляє MedicalXpress.

Як зазначає видання, для свого експерименту дослідники взяли штучно вирощені клітини, які за своєю будовою максимально схожі на людські клітини легенів. З’ясувалося, що вірус починає вражати тканини через годину після потрапляння в орган.

«Найдивовижніше – кількість молекулярних шляхів, на які впливає вірус. Він повністю перебудовує клітини легенів», – сказала одна з авторів роботи Ендрю Емілі.

За її словами, вже через три-шість годин після потрапляння в легені SARS-CoV-2 змінює в клітинах метаболічні процеси і пошкоджує ядерні мембрани. Вчені вважають, що результати їх дослідження допоможуть у створенні більш ефективних засобів боротьби з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у людей, які приймають ліки, що знижують рівень холестерину, при зараженні коронавірусом хвороба може протікати в більш легкій формі. За словами вчених, щоб проникнути в захисну мембрану клітини, вірус використовує молекулу жиру.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»