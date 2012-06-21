Будь-яка навіть найруйнівніша діяльність людини не здатна знищити нашу планету. Експерти впевнені, що Земля зможе пережити не тільки ядерну війну, але і зіткнення з величезними метеоритами. Фахівці не виключають, що в майбутньому світ очікує безліч катастрофічних подій. Вони провели дослідження і з'ясували, яким чином страшні загрози можуть вплинути на нашу процвітаючу планету.
Експерти розрахували силу вибуху від діяльності людини. Можлива ядерна війна, вибухи хоч і змінять умови на Землі, однак, сама планета вціліє. Астрономи впевнені, що Земля переживе все. При цьому сюди відноситься як запуск кліматичних катастроф, так і зовнішні загрози, наприклад, зіткнення з метеоритом.
Цікаво, що, за словами вчених, в майбутньому Сонце досягне такої потуги, що розігріє океани Землі. Однак це не знищить планету повністю, вона продовжить обертатися по своїй орбіті. Крім того, за прогнозами вчених, через 4 мільярди років Чумацький шлях очікує злиття з сусідньою галактикою Андромеди. Це стане причиною вкрай негативних наслідків, але Земля знову залишиться не пошкодженою. Жодна подібна катастрофа не стане причиною її загибелі. Приблизно через 7 млрд років Сонце згорить остаточно, оскільки вичерпає весь запас водню. Перед цим воно збільшиться в кілька разів і поглине Меркурій з Венерою. Однак Земля збережеться і в цьому випадку. Навіть коли Сонце згасне, планета продовжить обертатися навколо вже мертвої зірки.
За словами астрономів, єдине, що знищить Землю, це чорний карлик, який залишиться від найяскравішої зірки Сонячної системи. Якщо не буде нічого, що виштовхнуло б планету з орбіти, то гравітаційне випромінювання змусить її згорнутися в спіраль, яку поглине залишок Сонця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»