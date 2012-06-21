За розгадкою таємниці цього явища люди ганяються вже понад 100 років

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

«Молочне море» – це явище, при якому морська вода може світитися. Від біолюмінесценції воно відрізняється тривалістю світіння («молочне море» може зберігатися до декількох днів) і тим, що воно світиться широко і рівно.

Про «молочне море» розповідали багато моряків. Однак офіційно явище зареєстрували лише в 2005 році – після того, як були отримані знімки з супутника. Також відомо, що з 1915 по 1993 рік люди стикалися з цим явищем 235 раз (приблизно тричі на рік). Крім цього, про «молочне море» писав Жюль Верн в романі «Двадцять тисяч льє під водою».

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У 1985 році дослідне судно, яке пливло по Аравійському морю, пройшло через це явище. Учасники експедиції зібрали зразки води. У ній знайшли морську бактерію Vibrio harveyi. Тоді вчені прийшли до висновку, що саме ця бактерія була джерелом світіння. Однак деякі особливості «молочного моря» залишилися нез'ясованими.

Як пише Science Alert, в дослідженні «молочних морів» є кілька труднощів. Перша – вони з'являються в віддалених місцях. Друга – це явище непередбачуване. Тобто поставити судно в місці, де виникне світіння, заздалегідь неможливо. Однак група дослідників на чолі з морським біологом Стівеном Міллером з Університету штату Колорадо сподівається заповнити ці прогалини.

Вчені отримали нові знімки «молочного моря» з двох супутників: Suomi NPP і NOAA-20. Це метеорологічні супутники, які оснащені датчиками Day / Night Band для уловлювання джерел слабкого випромінювання при різному освітленні. Це означає, що супутники зможуть вловити ділянки моря, які слабо світяться, що раніше не могли зробити інші прилади.

З 2012 по 2021 рік з допомогою супутників Стівен Міллер зафіксував 12 випадків появи «молочного моря». Отримані дані показали, що «молочні моря» можуть резонувати з мусонами на північному заході Індійського океану, які викликають апвелінгу (підйом глибинних вод до поверхні), багаті поживними речовинами. Однак в іншій частині, де проводилися дослідження, такого зв'язку не спостерігалося. Значить, появу «молочного моря» може викликати якийсь інший процес.

Вчені також виявили, що біолюмінесценція може залишатися стабільною у неспокійній воді. Це говорить про те, що організми, які світяться, розосереджені в товщі води, а не сконцентровані в одному місці.

Команда вчених сподівається, що дані з супутників допоможуть їм зрозуміти, як знаходити «молочні моря». Це дозволить відібрати більше проб і краще їх вивчити.