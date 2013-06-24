На базі Тренінгового центру Кіберцентру UA30, що діє при Державному центрі кіберзахисту Держспецзв’язку, пройшла серія практичних кібертренінгів.

У межах навчань слухачі ознайомилися з особливостями кібербезпеки в середовищі промислових систем керування, стандартами та платформами для керування кібербезпекою, а також моделями застосування принципів кібербезпеки до промислових мереж. Крім того, слухачі ознайомилися з такою категорією кіберзахисту як Управління активами, що належать до класу заходів кіберзахисту – ідентифікація ризиків кібербезпеки.

Здобуті знання закріплювали практичними навичками, адже особливу увагу в межах тренінгів було приділено практичній складовій – впровадженню заходів кіберзахисту в тестовому стенді з кібербезпеки промислових систем керування енергетичного сектору.

«В умовах повномасштабного вторгнення росії, масованих ракетних ударів та кібератак на об’єкти критичної інфраструктури і – особливо – енергосектору такі навчання є надзвичайно актуальними і своєчасними. А тестовий стенд, наданий нашими партнерами, – дуже суттєвим елементом практичної підготовки», – говорить начальник Тренінгового центру Володимир Міщенко.

Нагадаємо, у вересні минулого року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації в межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Кібербезпека критичної інфраструктури України» отримала тестовий стенд із кібербезпеки. Стенд використовують для навчання, тестування системних налаштувань, моніторингу безпеки, а також виявлення вразливостей систем на об’єктах критичної інфраструктури.