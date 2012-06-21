Учора під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування із залученням військових частин та підрозділів (навчання триватимуть з 9 до 13 серпня).

У 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів «Широкий лан» глава держави ознайомився із практичною роботою командування об’єднаних сил ЗСУ з об’єднаним управлінням військами. Він спостерігав, як протиповітряна оборона опрацьовує відбиття нападу супротивника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту. У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація, зокрема літальні апарати «Байрактар». Володимир Зеленський спостерігав і за бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ. Відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів «Джавелін», «Стугна», «Корсар». Главі держави продемонстрували, як механізована бригада визволяє населений пункт від диверсантів і веде бій із силами супротивника, що контратакують.