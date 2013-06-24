Сучасні гаджети передали школам у 34 громадах області. Вона допоможе освітянам працювати у дистанційному форматі.

«Такий подарунок – ініціатива Фундації Олени Зеленської та частина проєкту «Цифровий актив для України». Придбати їх допомогли благодійники. Ми отримали понад 1,5 тис нових ноутбуків. Вони оснащені сучасною операційною системою, підтримують усі необхідні програми для дистанційного навчання. Чекаємо ще майже на 6 тис гаджетів», – зазначила начальниця управління департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Валентина Середня.

У Верхньодніпровській громаді Кам’янського району педагоги щодня виходять у мережу. Постійно підвищують рівень цифрової грамотності, опановують різні програми, щоб зробити уроки цікавими. Кажуть, отримані ноутбуки їм у цьому допоможуть.

«Під час дистанційного навчання наші вчителі користуються гугл-формами, роблять презентації, створюють спільні таблиці. Вони постійно навчаються, щоб бути попереду «просунутих» учнів. Сучасне обладнання допоможе використовувати цифрові технології», – розповіла головний спеціаліст відділу Верхньодніпровської міської ради Марина Захарук-Чайченко.

Майже 300 вчителів Томаківської громади Нікопольського району підлаштувалися до викликів воєнного часу. Громада розташована у прифронтовій зоні, але там продовжують навчання. Працюють онлайн у першу і другу зміну. За окремим графіком – з тими учнями, які виїхали за кордон.

«У нас постійні відключення світла. Вчителі підлаштовуються: складають графіки, щоб кожна дитина отримала необхідні знання. На жаль, не у всіх педагогів є власний ноутбук. Нові лептопи дозволять працювати безперебійно і комфортно. Це справжній новорічний подарунок», – підкреслила начальник відділу освіти Томаківської селищної ради Віта Калашник.

Техніку отримали 34 громади Дніпропетровщини. Це школи Кам’янського, Дніпровського, Новомосковського та Нікопольського районів. Придбати її допомогли компанії «Microsoft» та «Hewlett-Packard».