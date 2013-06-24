Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав військовослужбовців, які перебувають у Чернігівському військовому госпіталі на лікуванні. Наразі тут надають кваліфіковану допомогу бійцям із різних регіонів України.

У хірургічному відділенні медики розповіли командувачу про характер травм, яких зазнали військовослужбовці, перебіг лікування та терміни одужання.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм відомчі відзнаки за мужність і самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

– Я щиро дякую вам за те, що ви даєте людям надію, захищаючи їхні життя, – наголосив командувач.

Цього дня хрест "За заслуги та звитягу" 3-го ступеня отримав військовослужбовець Олександр. Він родом із Чернігівщини. До лав Збройних Сил України хлопець потрапив 10 жовтня минулого року. Спочатку пройшов вишкіл у навчальному центрі на Житомирщині. Після цього потрапив воювати під Бахмут. Саме там його поранили в ногу.

Нагороду з рук командувача отримав й його побратим та земляк Ігор. Йому 32 роки. Після навчання на Житомирщині потрапив до 79 окремої десантно-штурмової бригади, одразу ж «на нуль» – у Новомихайлівку Донецької області.

Серед багатьох нагороджених цього дня й тридцятирічний Євген із міста Ічня, що на Чернігівщині. В армії з вересня 2023 року. Був мобілізований, як тільки отримав повістку. Розумів, що настав його час захищати і родину, і Батьківщину.

Під час перебування у військовому госпіталі, окремо генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував лікарям, які роблять усе для того, щоб поранені військовослужбовці відчували себе комфортно, отримували потрібне лікування та здорові повернулися в стрій.

Настрій бійців – піднесено-бойовий. Вони дякували за людяність та розуміння, висловлювали своє задоволення медичним забезпеченням та дбайливим ставленням медичного персоналу, користуючись нагодою, передавали вітання своїм побратимам.