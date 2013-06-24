Міністерство закордонних справ веде переговори про відновлення роботи мережі McDonald’s в Україні.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За словами глави МЗС, з початком повномасштабного вторгнення росії компанія McDonald’s, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але в МЗС вважають, що нині є умови для відновлення їх роботи, тож активно переконують компанію повертатися.

«Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», - зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Ресторани наразі зачинені з міркувань безпеки.