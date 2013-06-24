З космодрому Куру у Французькій Гвіані цього тижня відбувся 18-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Вона вивела на орбіту три розві-дувальні супутники CERES на замовлення міністерства оборони Франції.

Тішить участь вітчизняних фахівців у цьому проєкті. Блок маршового двигуна РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня ракети-носія Vega, розробило ДП «КБ «Південне». А серійно виготовляє його ДП «ВО Південний машинобудівний завод».

Особливість РД-843 полягає у можливості багаторазового запуску під час польоту (до п’яти включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Тривають роботи з поліпшення характеристик двигуна для розширення діапазону корисних навантажень.

Цього року це вже третій пуск Vega, повідомляє пресцентр КБ «Південне». Загалом із 2012-го Vega стартувала 20 разів, вивівши на навколоземну орбіту 111 космічних апаратів.