Учора в Києві перебував з візитом керівник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі подякував британському уряду за оборонну допомогу нашій державі, яка цього року сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Джеймсу Клеверлі було передано інформацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зустрічаючись із Джеймсом Клеверлі, подякував за те, що британська сторона надала перші 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Фонд енергетичної підтримки України. Прем’єр-міністр України та очільник МЗС Великої Британії торкнулися підготовки до Конференції з питань відновлення України у Великій Британії. У цьому контексті було порушено питання конфіскації заморожених російських активів та їх спрямування на відновлення нашої держави.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку державно-приватного партнерства та веде переговори з міжнародними організаціями про запровадження механізму страхування військових ризиків.