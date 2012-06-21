Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
16 мільйонів гривень спрямовано з державного, обласного та місцевого бюджетів на будівництво ліцею в Корнині під Рівним за програмою «Велике будівництво». Нині його готовність — майже 80 відсотків: облаштовано покрівлю, проведено комунікації, завершується зовнішнє та внутрішнє оздоблення. У найближчих планах підрядника — облаштувати двір та дитячий майданчик, покрити футбольний стадіон спеціальною гумою із біговими доріжками.
«Наша головна мета — не лише створити комфортні умови для учнів, а й розвантажити класи. Місцеві школярі вже не навчатимуться в три зміни, а після добудови корпусу 153 початківці матимуть окреме приміщення», — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, який побував на будівництві ліцею.
Загалом за президентською програмою «Велике будівництво» на Рівненщині споруджують з нуля або ж капітально модернізують 15 об’єктів: 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів. А ще — ремонтують 7 приймальних відділень у лікарнях краю та 73 кілометри доріг. Переважна більшість об’єктів уже готові на 50 відсотків. Використовуючи кожну погожу днину, сподіваються завершити їх до кінця року.