Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту обсягом 4,5 мільярда доларів США. Кошти надали Сполучені Штати Америки, їх спрямували до цільового фонду багатьох донорів у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Уже діє спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку проєкт на загальну суму 2,79 мільярда доларів, кошти якого спрямовують на відшкодування видатків з оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої галузі.

Новий грант буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги: оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.