Понад 40 верблюдів відсторонили від конкурсу краси у Саудівської Аравії. Журі з’ясувало, що тваринам вводили ін’єкції ботоксу й застосовували інші косметичні засоби, щоб зробити їх привабливішими. Цей незвичний конкурс — головна принада фестивалю верблюдів короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда. Головний грошовий приз конкурсу становить кругленьку суму — 66 мільйонів доларів.

Критерії оцінки верблюжої краси такі: довгі обвислі губи, великий ніс з аристократичною горбинкою. Щоб виявити гідного переможця, судді використовували передові технології, які здатні виявити стороннє втручання у природні зовнішні дані верблюда. Усіх учасників спершу відвели до зали, де спеціалісти оглянули їхній зовнішній вигляд і оцінили те, як тварини рухаються. Потім їхні голови, шиї й тулуби просканували за допомогою рентгенівських і 3D-ультразвукових апаратів, взяли зразки для генетичного аналізу й інших тестів.

За даними інформаційного агентства Саудівської Аравії SPA, 27 верблюдів-учасників дискваліфікували за те, що їхні частин тіла були розтягнені, а ще 16 зняли з конкурсу, бо з’ясувалося, що їм вводили ін’єкції краси. Організатор конкурсу компанія Camel Club заявила, що вона «прагне виявити всі фальсифікації та обмани, спрямовані на штучне поліпшення зовнішності верблюдів, і пообіцяли жорстко покарати маніпуляторів». За даними організаторів, нечесні власники верблюдів вводили ботокс у губи, ніс, щелепи та інші частини тварин, щоб розслабити м’язи, кололи їм колагенові наповнювачі, щоб збільшити губи і ніс, а також годували гормональними препаратами, які пришвидшують ріст м’язів. Особливо жорстоким методом зробити верблюда ідеальним було стягування гумовими смужками окремих частин тіла, які через обмеження припливу крові ставали більшими.

Фестиваль верблюдів короля Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда найбільший у світі. Цього року в заході, який розпочався 1 грудня і триватиме 40 днів, беруть участь близько 33 тисяч власників верблюдів із США, Росії та Франції. Щодня фестивальний майданчик площею 32 квадратних кілометри приймає понад 100 тисяч туристів.