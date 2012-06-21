Верховна Рада у вівторок, 20 липня, може провести позачергове засідання для відхилення постанов щодо скасування законів, необхідних для проведення судової реформи.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент Укрінформу.

"Я ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання, адже ініціатори такого засідання спочатку мають подати звернення до Голови Верховної Ради. Поки що таких звернень не було, але, дійсно, ми в понеділок чекаємо лист про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови, які надійшли до Верховної Ради, фактично заблокувавши підписання законопроєктів №5068, №5069, пов‘язані з судовою реформою, а також №3822 – законопроєкт, пов‘язаний із питаннями Укроборонпрому. Додаткових питань я поки що не знаю", – сказав спікер.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті також повідомив про проведення позачергового засідання у вівторок.

Окрім цього, за словами Арахамії, 23 серпня парламент проведе позачергову сесію для ухвалення законопроєктів про "Кримську платформу", а 24 серпня для ухвалення президентського законопроєкту №5712 "Про великий Державний Герб України".

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано чотири постанови про скасування закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (№5068), дві постанови про скасування закону "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя" (№5069), які були ухвалені Верховною Радою 14 липня 2021 року. Водночас до закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822), ухваленого парламентом 13 липня, подано три постанови про скасування.

16 липня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття останнього пленарного засідання п'ятої сесії парламенту дев'ятого скликання. П’ята сесія парламенту розпочалася 2 лютого 2021 року, а закінчиться - 23 липня 2021 року.

Згідно з календарним планом, шоста сесія парламенту дев’ятого скликання розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.