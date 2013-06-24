На час дії воєнного стану дозволи та ліцензії переводяться на декларативний принцип. Такі норми містить урядовий законопроект № 7331, підтриманий Верховною Радою України на засіданні 17 липня в другому читанні та в цілому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період дії воєнного стану в Україні» розроблений Міністерством економіки України та покликаний допомогти бізнесу прилаштуватися до умов роботи під час війни, стимулювати ділову активність та сприяти розвитку економіки.

«Від початку повномасштабного вторгнення ми перевели на декларативний принцип 58 дозволів, 13 ліцензій та до 500 інших публічних послуг для бізнесу, запровадили грантові програми підтримки бізнесу, розширили доступне кредитування тощо. Заходи дозволили бізнесу адаптуватися до умов війни та продовжувати працювати. Зокрема, ми активно впроваджували реформу дерегуляції й переглянули понад 1300 регуляторних інструменти для бізнесу, з яких 456 рекомендували скасувати, 584 – спростити.

Законопроект, який підтримав сьогодні Парламент, спрощує ведення бізнесу. Українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто безоплатно задекларувавши відповідну діяльність. Крім високоризикованих видів діяльності, перелік яких затвердить Кабінет Міністрів України. Подати передбачені законодавством документи, як от заявки на продовження дії дозволів, відповідну звітність та інші документи буде потрібно після закінчення дії воєнного стану. Дякуємо Верховній Раді України за якісну роботу під час доопрацювання документа до другого читання та підтримку законопроєкту», — зазначила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з підтриманим проектом закону, декларативний принцип провадження господарської діяльності запроваджується на період дії воєнного стану для діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій та інших результатів публічних (публічних електронних) послуг. При цьому:

Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних (електронних публічних) послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону.

Декларація може бути подана в будь-якому місці країни – незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець.

Декларація дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови.

Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього.

Обов’язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.

Порядок подання декларації та перелік видів діяльності, на яких дія закону не розповсюджується, визначає Уряд. До такого переліку обов’язково входить діяльність, якщо вона може призвести до:

спричинення загрози національним інтересам; негативного впливу на функціонування об’єктів критичної інфраструктури; порушення нормальних умов життєдіяльності населення; негативного впливу на екологічну безпеку.

Протягом 15 днів після набуття чинності законом дозвільні органи мають опублікувати на своїх офіційних веб-сайтах переліки декларацій про провадження господарської діяльності, які були подані до набрання чинності цим Законом. А Уряд протягом 2 місяців має ухвалити підзаконні акти, необхідні для виконання закону.

Закон набуде чинності після підписання Президентом України.