Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За це проголосували 271 депутат.

"Слуга народу" - 231, ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" - нуль, група "Довіра" - 16, "Партія "За майбутнє" - 14, позафракційні - 10.

Подання вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я з команди президента і був із ним із перших днів.

Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави, та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів", - заявив перед голосуванням Монастирський.

Він сказав, що поважає працівників поліції, "хто має офіцерську честь і гідність".

"Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження задля власного збагачення і порушує права людей", - заявив Монастирський.

Після цього запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих правоохоронців.

Також він назвав пріоритетом збільшення зарплати поліцейських, боротьбу з "ворами в законі".

"Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінправопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів.

Чим більше буде відеокамер на вулицях міст і сіл України, тим більш безпечно себе будуть відчувати громадяни.

Я продовжу розвиток системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху", - заявив.

ДОВІДКА "УК"

41-річний Денис Монастирський народився у Хмельницькому. Має вищу юридичну освіту.

Був помічником народного депутата восьмого скликання Антона Геращенка, який зараз є заступником міністра внутрішніх справ.

На позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №19, очолив Комітет з питань правоохоронної діяльності.