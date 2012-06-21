Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності України.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.
Згідно з документом, урочисте засідання Верховної Ради розпочнеться 24 серпня о 13.00.
Також документом доручено Апарату ВР забезпечити підготовку і проведення засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності України.