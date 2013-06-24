Верховна Рада України ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією. За підтримку рішення проголосували 301 депутат. Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода діятиме протягом 12 місяців, але за домовленістю між сторонами може бути продовжена на новий термін.

Відкриття нових ринків сприятиме розвитку українського виробництва, дозволить збільшити надходження валютної виручки, що, в свою чергу, зміцнить економіку України, ставши важливим фактором її відбудови.

Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот українські виробники зможуть збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться про борошно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії.

У 2021 році товарообіг між країнами зріс майже на 57% і склав 2,2 млрд доларів. В свою чергу, експорт показав значну динаміку, додавши + 62% і перевищивши 1 млрд доларів.