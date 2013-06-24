За прийняття в цілому відповідного проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження «розумних мереж» проголосував 271 народний депутат. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Необхідність ухвалення Закону зумовлена потребою адаптації законодавства України до сучасних світових тенденцій, пов’язаних зі стрімким технологічним розвитком у галузі енергетики, а саме у сфері впровадження «розумних мереж».

Зокрема запроваджується сучасна термінологія у сфері впровадження «розумних мереж». Передусім вносяться зміни до Закону України «Про енергетичну ефективність» та до Закону України Про ринок електричної енергії» в частині удосконалення терміну «розумні мережі» та надання визначення іншим термінам, таким як «мікромережа», «користувач мікромережі», «управління попитом» тощо

Це сприятиме своєчасній підготовці нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій «розумних мереж», зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року.