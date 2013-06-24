Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проект Закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект розроблено Міністерством охорони здоров'я на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Документ забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

“Сьогоднішнє рішення Парламенту є важливим кроком на шляху підвищення якості лікування та рівня довіри до медичної системи загалом. Прозорість, відсутність фінансових стимулів і персональної вигоди є запорукою об'єктивності рекомендацій, які надають лікарі, фармацевти та фахівці з реабілітації. Наведу простий приклад: наше Міністерство активно розвиває систему реабілітації у сфері охорони здоровʼя, ці послуги надаються безоплатно в межах програми медичних гарантій, вартість послуг, яку компенсує держава медзакладам, абсолютно ринкова. Водночас останнє дослідження проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я» свідчить, що 17% неформальних платежів, які здійснювали пацієнти в лікарні, стосувались умовно кращого засобу реабілітації у порівнянні з тим, що надається державою. Це якраз і є той наслідок недобросовісної промоції, яка ґрунтується виключно на чиємусь фінансовому інтересі, і яку зупиняє прийняття цього законопроекту”, - повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.