Вчора, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 6364 щодо змін до Закону про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Законопроект був розроблений у співпраці з Міністерством охорони здоровʼя України та з урахуванням керівних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалений проект закону дозволить актуалізувати та оновити Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», синхронізувати його із поточним законодавством у сфері охорони здоров’я та врегулювати у ньому застосування сучасних досягнень медичної науки та практики відповідно до керівних документів ВООЗ. Останній раз він системно переглядався 11 років тому назад.

«Для реалізації Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» ми, попри російську агресію проти України, продовжуємо разом з колегами із Верховної Ради працювати над оновленням законодавства аби відповідати сучасним запитам та підвищувати якість життя людей, які живуть з ВІЛ, — говорить заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. — Зокрема, гарантувати для них державне забезпечення антиретровірусними препаратами для лікування ВІЛ-інфекції, а також забезпечити належну систему діагностики, профілактики та лікування».

Також виконання норм законопроекту 6364 сприятиме:

створенню ефективної системи протидії ВІЛ — належної діагностики, профілактики та лікування;

ранній діагностиці ВІЛ шляхом врегулювання підходів до самотестування на ВІЛ швидкими тестами;

гармонізації положень законодавства вимогам ЄС щодо безпеки донорської крові та її компонентів;

дестигматизації людей, які живуть з ВІЛ, та самого захворювання;

гарантуванню державного забезпечення антиретровірусними препаратами (АРТ) для лікування ВІЛ-інфекції;

скороченню до нуля передачі ВІЛ від матері до дитини.

Тепер законопроект чекає на підпис Президента України, після чого він набуде чинності та вступить в силу через шість місяців.