Посилення санкційного тиску на державу-агресора, міжнародна підтримка України у відновленні економічного та енергетичного потенціалу, програма обміну звичайних ламп на LED — ці теми стали основними під час онлайн-брифінгу першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко 22 грудня 2022 року.

«До забезпечення стійкості нашої енергосистеми у зимовий період долучився весь цивілізований світ. Минулого тижня наші міжнародні партнери оголосили про надання Україні допомоги в різних формах — це і грантова, і кредитна підтримка на загальну суму 1 млрд євро. Окремо 530 млн євро будуть спрямовані на відновлення енергогалузі та транспортної інфраструктури. Крім того, уряд запроваджує програму для українців з безкоштовного обміну звичайних ламп розжарювання на економні світлодіодні LED-лампи», — зазначила Юлія Свириденко. Йдеться про безкоштовний обмін кожним громадянином п’яти ламп розжарювання на економні LED-лампи, який почнеться вже в січні у великих містах: Києві, Одесі, Дніпрі, Львові. Потім програма буде розширена на всю Україну, повідомляє пресслужба Мінекономіки.