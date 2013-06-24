«Борітеся — поборете! Вам Бог помагає» — ці безсмертні Кобзареві рядки з нагоди 209-ї річниці із дня його народження лунали навіть в укриттях. Весна в Рівному завжди розпочинається із Шевченка.

Під час повітряної тривоги провели Шевченківські читання у центрі первинної медико-соціальної допомоги «Центральний». Вона не злякала ні учасників самодіяльного ансамблю «Оберіг» міської лікарні (на фото), ні самих медиків, ні пацієнтів, серед яких опинилася волею випадку. Чітко, без штовханини й паніки, всі спустилися в обладнане підвальне приміщення, де й лунали невмирущі Шевченкові слова та пісня. Таку мали моральну підтримку, доки біснувалися наші вороги.

«Шевченко все життя боровся проти московитів своїм натхненним і, без перебільшення, вічним словом. А через два століття Шевченківські дні розпочалися з ракетних ударів по Україні, бо підступна московська сутність не змінюється. Але на боці неправди немає Бога, нам допомагає весь цивілізований світ. А весна, що символізує перемогу світла над темрявою, додає нам упевненості в перемозі», — каже директор ЦПМСД «Центральний» Олег Шрам.