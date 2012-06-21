Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі села Стінка Чутівського району Полтавської області знайшли на зораному полі з під кукурудзи кілька іржавих артснарядів часів минулих воєн. Коли на поле приїхали піротехніки, вони там відкопали ще цілу купу іржавих набоїв крупного калібру й декілька мін (на фото).
Це вже друга така знахідка на Полтавщині за останні два місяці. Ми вже повідомляли, що у Гадяцькому районі піротехніки знешкодили відразу п'ятнадцять застарілих боєприпасів, знайденими місцевими жителями.
Зокрема вони ліквідували 10 артснарядів калібру 76 мм та одну мінометну міну калібру 82 мм, які виявили поблизу села Вельбівка, й два артснаряди калібру 76 мм, один артснаряд калібру 45 мм, одну мінометну міну калібру 120 мм часів Другої світової війни, на які люди випадково натрапили біля села Веприк. Пощастило, хоч ніхто з людей не постраждав та не надумав здати небезпечну знахідку на металобрухт.