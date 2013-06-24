Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла про Стратегію переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Про плани уряду затвердити її у 2023 році повідомив напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільниця Мінветеранів зазначила, що після перемоги України у війні кількість ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів збільшиться в рази. Усіх цих людей треба буде якнайшвидше повернути до мирного життя і надати дієві інструменти для розвитку.

«Розробляємо Стратегію переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Це інституційна реформа, яка дасть змогу інтегрувати в цивільне життя учасників бойових дій та військово­службовців, які проходили службу. Держава має сформувати систему і проаналізувати, куди наші військовослужбовці йдуть після військової служби. Це наше євроатлантичне прагнення, в усіх провідних країнах-членах НАТО діє така система», — зазначила Юлія Лапутіна.

«За рік до демобілізації через інструменти Мінветеранів слід надати можливість захисникам і захисницям пройти психологічну реабілітацію, отримати медичне забезпечення та цивільну спеціальність, допомогу у працевлаштуванні чи започаткуванні власної справи. Щоб людина могла розвивати власну громаду, була конкурентоспроможною на ринку праці. Над цим усім плідно працює наша команда спільно з іншими відомствами. І ці напрацювання буде закладено у підвалини Стратегії переходу від військової кар’єри до цивільного життя», — розповіла міністр. Юлія Лапутіна зазначила, що один із таких прикладів — пілотні проєкти Мінветеранів — центри ветеранського розвитку на базі вищих навчальних закладів. Там ветеранам та членам їхніх родин запропонують відповідні програми навчання для швидкої інтеграції їх на ринку праці.