У нашій країні слід створити Центр психічного здоров’я, до складу якого входитиме і тренінговий центр для підготовки фахівців у галузі психосоціальної адаптації. Про це йшлося на зустрічі міністра у справах ветеранів Ірини Фріз, яка перебуває з робочим візитом у США, з представниками Ukrainian American Veterans — американськими ветеранами українського походження.

«Ми зацікавлені максимально запозичити американський досвід роботи з ветеранами та їхніми родинами, ознайомитися із системою ветеранських шпиталів і центрів підтримки. У нас є потреба у впровадженні онлайн-систем, які давно й успішно працюють у США. Тому ми й надалі розраховуємо на плідну співпрацю», — зазначила міністр.

Вона поінформувала про першочергові плани відомства, зокрема про напрацювання відповідної законодавчої бази, і розповіла про створення Єдиного реєстру ветеранів і презентувала план створення онлайн-платформи «Е-ветеран», повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.

Окремо Ірина Фріз зупинилася на пілотному проекті, який профільне вітчизняне відомство реалізовуватиме найближчим часом. Ідеться про створення психологічного профілю ветерана на базі однієї з областей. До реалізації проекту залучатимуть і самих ветеранів.

Американські ветерани давно підтримують Україну, особливо щодо лобіювання інтересів у Конгресі США. Торік улітку представники Ukrainian American Veterans взяли участь у Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, там Україна» під патронатом Президента України, що відбувався в Мистецькому Арсеналі. Активно вони опікуються і питаннями реабілітації українських військових і ветеранів у Сполучених Штатах.

Ірина Фріз наголосила, що очолюване нею міністерство розвиватиметься за власною моделлю, згідно з чинним законодавством. Та його фахівці ретельно вивчатимуть усі практики, зокрема ті, які дали позитивні результати за океаном.

«Нас дуже цікавить досвід підтримки ветеранів на етапі їхньої психосоціальної адаптації. Ми сподіваємося, що долучаться американські експерти, радники, з якими зможемо спільно напрацювати програму щодо психосоціальної адаптації в нашій країні. Адже наші ветерани — це воїни, які мають відчувати підтримку й захист від держави на кожному етапі, зокрема в цивільному житті. Вивчатиму інформацію про підтримку бізнесу ветеранів, а також державні програми, які розробляє Міністерство у справах ветеранів США, щоб мати змогу імплементувати новації в Україні», — зазначила український урядовець.

У Вашингтоні вона зустрілася з конгресменом Марсі Каптур і домовилася налагоджувати співпрацю з госпіталями ветеранів війни Клівленда штату Огайо. «Плануємо створити власну систему госпіталів для ветеранів. Тому нам вкрай важлива співпраця між фахівцями наших країн для обміну досвідом і набуття знань із сучасних програм і практик. Гостро стоїть питання підготовки фахівців у галузі медичної, психологічної реабілітації», — звернулася Ірина Фріз до пані Каптур.

Марсі Каптур запевнила в готовності налагодження такої співпраці. Вона наголосила, що в Огайо працює багато лікарів українського походження, готових до спільної роботи.

У межах зустрічі з ініціативи Марсі Каптур відбулася телефонна розмова з відомим американським лікарем українського походження Юрієм Яськівим, який працює у шпиталі Клівленда. Пан Яськів, який багато років лікує саме бойові травми, висловив бажання співпрацювати з українськими спеціалістами.

Сторони обговорили питання потенційного внесення правок до закону щодо оборонного бюджету США. Це стосується фінансової допомоги нашій країні в частині внесення до суб’єктів отримання допомоги Міністерства у справах ветеранів України.