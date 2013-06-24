У середу, 22 березня, стартував другий етап спільного проекту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відсьогодні наступні 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua).

Нагадаємо, наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв. Надалі, за умовами спільного проекту, можливість подачі заяв було тимчасово призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

За цей час командою фахівців Мінветеранів було удосконалено процес подачі заяв, модернізовано інтерфейс сайту Е-ветеран – він став більш адаптивним для пошуку і перегляду необхідної інформації. Це має значно полегшити реалізацію другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників на виплату грошової допомоги.

Хто може отримати допомогу?

Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Як подати заяву в електронній формі на веб-сайті eveteran.gov.ua Мінветеранів?

Важливо! Перед тим, як подавати заявку, пересвідчіться, що маєте електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, ви можете знайти за посиланням.

1. Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua.

2. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

4. Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN.

Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на веб-сайті eveteran.gov.ua.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

6. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Тому у разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596*.

Вам обов'язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення.

*Тарифікація на вихідні дзвінки відбувається згідно з умовами вашого тарифного плану.

Звертаємо вашу увагу, що подача заявки на отримання грошової допомоги – безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно. Не передавайте свої особисті дані третім особам!

Детальну інструкцію про те, як подати заявку, дивіться нижче, або у відео https://youtu.be/7LGOIzH6_H8.

Чи це безпечно?

Механізм виплати грошової допомоги відбувається завдяки електронній інформаційній взаємодії Єдиного державного реєстру ветеранів війни та платформи управління даними компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед», Червоного Хреста України. Ця платформа використовуватиметься для обробки знеособленої інформації про отримувачів грошової допомоги, нарахування виплат та їх моніторинг, надання звітних матеріалів. Важливо відзначити, Мінветеранів деперсоналізує подавача заяви як ветерана війни і передає його дані у зашифрованому вигляді для здійснення виплат до компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед». Отже, персональні дані ветеранів залишаються у повній безпеці.

Мінветеранів висловлює щиру вдячність нашим партнерам. Так, технічна реалізація автоматичної послуги на стороні Мінветеранів стала можливою завдяки підтримці Програми реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США, у співпраці з «Проект підтримки Дія», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції, та проектом EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.