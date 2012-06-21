Україна слугує форпостом демократії, обстоює свободу не лише власну, а й європейського континенту, свободу вільного цивілізованого світу. На цьому наголосила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час зустрічі з українською громадою у Нью-Гейвені в США. Урядовець зазначила, що Україна мужньо бореться з Путіним — агресором номер один у світі. І ця боротьба має результат зокрема завдяки величезній підтримці, яку надають Сполучені Штати.
Вона подякувала Ukraine American Veterans за плідну співпрацю й підтримку в Україні й за океаном. Це стосується організації візиту і підтримки нового українського міністерства на рівні Конгресу та Сенату. Слова подяки було сказано й на адресу української громади Нью-Гейвена.
Міністр відвідала Полк поранених Морської піхоти Wounded Warrior Regiment на базі Квантіко, ознайомилася із програмами немедичної реабілітації подолання посттравматичного стресового розладу й важких травм, повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.
Девіз установи такий: «Пацієнт ти тимчасово, а морський піхотинець — назавжди». Основна мета — усвідомлення морпіха, що його найкращі дні попереду. Близько 2000 морпіхів на рік може одержувати підтримку з відновлення за різними напрямами: соціальна, психологічна, фізична реабілітація тощо. Тривалість — від 18 місяців до кількох років. Практикують форми сімейної реабілітації.
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«Урядового кур’єра»