Учасники бойових дій та родини полеглих захисників можуть отримати до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи. Кошти виділяє Український ветеранський фонд. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Український ветеранський фонд повторно запустив програму фінансування бізнесу Варто 2.0. Надає кошти на розвиток власної справи військовим та їхнім родинам. Найбільш перспективні проєкти обиратиме на конкурсній основі. Подати заявку можуть ФОПи та юридичні особи», – зазначив директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олексій Псарьов.

Переможці отримають від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зібрати необхідні документи.

Подати заявку можна на сайті. Дедлайн – 26 листопада о 18:00. Результати оголосять у грудні.

За додатковою інформацією звертайтеся на електронну пошту: veteranfundua@gmail.com. Обов’язково зазначте тему листа – «Конкурс проєктів».