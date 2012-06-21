Сучасні українські ветерани — доволі молоді люди віком здебільшого 35+. Тому повернувшись додому після ротації, вони не планують доживати віку, отримуючи допомогу від держави, а хочуть працювати на добробут своїх родин і всієї України, залучаючи тих, кому довіряли власне життя на полі бою.

Допомогти їм у цьому взялися Міністерство у справах ветеранів та фонд «Повернись живим», які презентували спільний проєкт «Створено Захисниками». Він має на меті просувати ветеранський бізнес, зробити його видимим та впізнаваним.

Назва бренда символізує всіх підприємців — захисників України, а також бізнес, який вони створюють. Гасло проєкту — «Довіра та відповідальність».

«Коли відвідуєш населені пункти поблизу лінії розмежування, можеш побачити багато ветеранських ініціатив, які вражають, — зазначила на презентації бренда міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. — Наші захисники створюють унікальні речі: равликову ферму, крафтові сири, ковальську продукцію тощо. Але про це знає небагато людей. Уже багато ветеранів започаткували власну справу, працевлаштовують побратимів і є менторами. Тому ми вирішили на рівні держави та у співпраці з фондом «Повернись живим» зробити наших ветеранів-бізнесменів відомими, додати їм спроможності».

Над розробленням символіки бренда працювали фахівці digital-агенції MokCo. Хрест, зображений на логотипі, — символ українського війська, використаний у його емблемі. Саме форму хреста мають головні нагороди різних історичних періодів. А стилізований щит підкреслює, що проєкт належить українським захисникам, повідомляє Мінветеранів. За задумом авторів, один з елементів емблеми символізує пульс захисника — активної людини, яка створює щось у житті для суспільства.

Для реєстрації знака Мінветеранів уже подало заявку в Укрпатент. Найближчим часом на офіційному вебсайті Мінветеранів буде створено розділ, у якому розміщуватимуть оголошення про можливість використання торговельної марки поряд з основним логотипом товару або послуги, які виробляють та надають ветеранські підприємства.

Проєкт було презентовано на форумі «Ветерани. Бізнес. Нові можливості», який відбувся днями в Києві.

За задумом ініціаторів і творців бренда, у великих торговельних мережах (супермаркетах) України планують відкрити поличку чи ятку, на якій буде представлено товари, які виробили представники ветеранського середовища.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»