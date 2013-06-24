Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 листопада погодив внесення змін до низки чинних законів та урядових постанов, які стосуються забезпечення потреб і гарантій ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих, вшанування подвигу Захисників і Захисниць України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як відзначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду, “Політика героїв” є одним із пунктів Плану внутрішньої стійкості України, який представив Президент Володимир Зеленський. І Уряд разом з іншими відповідальними органами державної влади працює над додатками до цього плану.

“Наш спільний обов’язок створити для ветеранів широкий простір можливостей та гідно вшанувати їхні подвиг і хоробрість. Нова ветеранська політика — це увага і повага до кожного Захисника та Захисниці”, — підкреслив очільник Уряду.

Проекти нормативно-правових актів розроблені Міністерством у справах ветеранів України.

Зокрема, Урядом погоджено

зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо призначення одноразової грошової допомоги (ОГД).

Йдеться про призначення ОГД у розмірі 15 млн грн для родин загиблих добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі повномасштабної збройної агресії рф проти України та загинули у перший місяць з 24 лютого по 25 березня 2022 р. А тим родинам, яким Мінветеранів вже було виплачено ОГД відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" буде здійснено таку виплату з урахуванням раніше виплаченої суми.

Зміни до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо спорту ветеранів війни.

Зміни до Закону стосуються повноважень Мінветеранів у сфері розвитку спорту ветеранів війни, встановлюють механізм кроссекторальної співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства стосовно розвитку спорту ветеранів війни.

Їх реалізація дозволить збільшити кількість всеукраїнських спортивних змагань та заходів, збільшити кількість учасників змагань, а також забезпечить участь національних збірних команд України з числа ветеранів війни у міжнародних спортивних змаганнях та заходах зі спорту ветеранів війни.

Зміни до постанови КМУ щодо організації здійснення поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Ними запроваджується Порядок організації здійснення поховань (перепоховань у випадку встановлення особи) невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Затверджено Порядок розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ.

“Сьогодні на Уряді був справжній “ветеранський день” — ми прийняли важливі документи на підтримку ветеранів й ветеранок, їхніх рідних, вшанування подвигу Захисників і Захисниць України. Ми розуміємо, які речі потрібні: якісна система переходу з військової служби до цивільного життя, реабілітація та відновлення, програми підтримки ветеранів та сімей наших воїнів, освіта, повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя. Дякую Президенту, Уряду за підтримку”, — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.