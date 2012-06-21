Загалом у нашій державі та поза її межами ці вибори характеризують як чесні й демократичні. Посли країн «Великої сімки», вітаючи українців із реалізацією свого демократичного права голосу, зазначили, що це демократія в дії, коли громадяни беруть безпосередню участь у житті своїх міст і регіонів.

В Офісі Президента заявили, що передвиборча кампанія та перебіг голосування відповідали найвищим демократичним стандартам і чинному законодавству. В ОП не сумніваються, що підрахунок голосів буде чесним та без штучного затягування, оскільки саме так працюють демократії.

За оцінкою Комітету виборців України, день голосування загалом відповідав стандартам чесних і демократичних виборів, а випадки порушення чинного законодавства здебільшого не мали істотного впливу на підсумки волевиявлення.

До слова, до Національної поліції за весь виборчий день надійшло трохи більш як 4,3 тисячі заяв і повідомлень щодо виборчого процесу, складено 224 адміністративні протоколи і порушено 77 кримінальних проваджень. УНІАН з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка повідомляє, що третина цих проваджень стосується незаконної агітації, 234 — порушення таємниці голосування, підкуп виборців —— 191, незаконне знищення виборчої документації — 159.

Згідно з інформацією Центральної виборчої комісії про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування у розрізі регіонів країни, явка виборців становила 36,88%. Найбільшу явку зафіксовано на Тернопільщині — 44,68%, на Львівщині — 43,82, на Волині — 41,89. Найнижча у Донецькій області — 31,67%, Миколаївській — 32,02 та Харківській — 32,33.

Загалом простежується тенденція, що на заході і в центрі активність виборців вища, ніж на сході й півдні.

Громадянська мережа ОПОРА щодо явки зауважує: 2015 року, коли обирали місцеву владу, явка була більшою — 46,5%. А на виборах нардепів торік проголосували 49,3% виборців.

Те, що на вибори прийшло на 10% менше українців, ніж п’ять років тому, голова ЦВК Олег Діденко прокоментував так: «Такі результати є очікуваними і закономірними. Причиною закономірності став карантин, оскільки низька явка також спостерігалася раніше під час карантину на проміжних виборах 15 березня у 179-му виборчому окрузі у Харківській області. Там явка була 27,5% при тому, що раніше, до карантину, середня явка на проміжних виборах становила 36%. Тобто в умовах карантину має місце тенденція до зниження явки на 10%».

Результати дослідження у день виборів, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», засвідчили, що 10% респондентів не ходили голосувати через епідемію коронавірусної хвороби, а 20% не голосували через стан здоров’я, 19% — бо не проживають за місцем прописки, 15% було зайнято цього дня, 14% не знали, за кого голосувати. А ще 12% опитаних вказали, що вибори їм не цікаві.

47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі після цих виборів покращиться, 38% — що не зміниться. Серед тих, хто не голосував, 20% вважають, що ситуація покращиться, а більшість (58%) — що не зміниться. Але щоб ситуація покращувалася та змінювалася, треба цього прагнути і діяти, а не сидіти і чекати, що хтось це зробить.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»