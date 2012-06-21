Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині жителька села Верхньоторецьке Ясинуватського району отримала поранення від вибуху, що прогримів на місцевому кладовищі.
Так, на жаль, цвинтарі у прифронтовій зоні з відомих причин також перетворилися на небезпечні території, де попри зусилля саперів, залишилися боєприпаси – сліди минулих бойових дій. Проте у даному випадку швидше йдеться про вибухівку, спеціально заховану в одну із могил. Адже, як свідчить 54-річна потерпіла, вибух прогримів після того, коли вона, прибираючи тут, потягла із землі штучні квіти на могилі. Жінка зазнала осколкових поранень тулуба та голови, її доставили до міської лікарні Торецька, де надали відповідну медичну допомогу.
За фактом травмування людини поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2.ст. 258 КК України «Терористичний акт» і зараз слідчі з’ясовують всі обставини моторошної пригоди.